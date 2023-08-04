Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Tunçbilek Orman İşletme Şefliği sınırları içinde Türkiye Kömür İşletmeleri Garp Linyitleri İşletmesi tarafından işletilerek, 2018 yılında Bölge Müdürlüğüne yeniden devredilen 22 hektar maden sahasına 75 bin karaçam, 3 bin yalancı akasya fidanı dikildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz tarafından maden izni alınan sahalarda ocaklar kapatıldıktan sonra o alanlar rehabilite edilerek, yeniden doğaya kazandırılıyor. Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Tunçbilek Orman İşletme şefliği sınırları içerinde Türkiye Kömür İşletmeleri Garp Linyitleri İşletmesi tarafından işletilerek, 2018 yılında Bölge Müdürlüğümüze yeniden devredilen 22 hektar maden sahası yeniden yeşile büründü. Rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde aynı yıl içinde rehabilitasyon programına alınan sahaya 75 bin adet karaçam fidanı, şevlere de 3 bin adet yalancı akasya fidanı dikildi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından madencilik faaliyetleri neticesinde bozulan sahada yapılan arazi ıslahı çalışmaları ile tabii dengenin yeniden kurulması, alanın yeniden insanların ve diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hale getirilerek, tabiata yeniden kazandırılması sağlanıyor” ifadelerine yer verildi.