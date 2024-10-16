Kütahya’da hırsızlık suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplamda 8 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Merkez Fuatpaşa Mahallesi, Ergenekon Sokaktaki bir adreste saklandığı tespit edilen nitelikli hırsızlık suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, toplamda 8 suç kaydı bulunan M.A.K. (31) isimli şahıs yakalanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.