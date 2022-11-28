Vali Ali Çelik, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) tanıtım stantlarını ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) tanıtım stantlarını ziyaret etti.

Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında vatandaşların bilgilendirildiği stantlardaki görevli ekiplerden bilgiler alan Vali Çelik, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kadınların tek dokunuşla güvenlik güçlerine ulaşması için geliştirilen KADES’in kullanımının artarak devam ettiğini belirten Vali Ali Çelik, Kütahya’da 2022 yılında 11 bin 653 kadının kadın uygulamayı telefonuna indirmesiyle kullanıcı sayısının 21 bin 405’e ulaştığını açıkladı.

KADES indirme sayısındaki artıştan duyduğu memnuniyeti de paylaşan Vali Çelik, “KADES’siz kalmasın hedefimize ulaşmak için tüm kadınlardan destek istiyoruz” dedi.