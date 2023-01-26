Kütahya’nın gelişimi ve kalkınması açısından önem taşıyan projelerin değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çelik’in başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Kütahya’nın gelişimi ve kalkınması açısından önem taşıyan projelerin değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çelik’in başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı.

2023 yılının ilk toplantısında konuşan Vali Ali Çelik, 2022 yılında 913 projeden 505’inin tamamlandığını, diğer projelerin devam ettiğini söyledi.

2022 Yılı Kütahya Yatırım Programı’nda bir önceki dönem 811 kamu yatırım projesi yer alırken yıl sonunda proje sayısının 913’e yükseldiğini aktaran Vali Ali Çelik, “2022 yılı ilk 9 aylık dönemde genel ve yerel yatırım programlarında yer alan projeler için toplam 3,5 milyar TL’lik yatırım öngörülmüşken, yıl sonunda ödenek tahsisleri 6,6 milyar TL’ye çıkmıştır. Toplam 3 milyar 513 milyon TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yılsonu itibarıyla yüzde 45,81’den yüzde 53’e yükselmiştir” dedi.

2023 Yılı Yatırım Programı’nın hayırlı olmasını dileyen Vali Çelik, “Yeni yatırımlarla birlikte Kütahya’mızın ihtiyaç duyduğu altyapı ve hizmet ihtiyaçları çözüm bulacaktır” dedi.