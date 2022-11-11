Kütahya’da her yıl düzenli olarak hastanelerin afetlere hazırlıklarının güncel tutulması çerçevesinde yapılan eğitimlerden 2022 yılı 2. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi düzenlendi.

Kütahya’da her yıl düzenli olarak hastanelerin afetlere hazırlıklarının güncel tutulması çerçevesinde yapılan eğitimlerden 2022 yılı 2. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi düzenlendi.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ HAP eğitmenlerimiz tarafından Müdürlüğümüzde verilen HAP Uygulayıcı Eğitimi ile hastanelerimizin yetişmiş personel sayısı artırılarak, herhangi bir acil ve afet durumunda hastanelerin sağlık hizmetini devam ettirebilmesi ve hızlı bir şekilde reaksiyon verebilmesi için gerekli düzenlemelerin, hazırlıkların nasıl yapılacağı ve planlanacağı anlatılmıştır. Eğitimlerden alınan bilgilerin planların hazırlık sürecinde kullanılmasının yanında, her yıl düzenli olarak yapılan masa başı ve saha tatbikatları çalışmalarında da teorik bilgiler pratiğe dökülmüş olacaktır” denildi.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hastane hizmetlerinin afet durumunda da sürdürülebilir olmasının sağlanması, hasta ve yaralılara en etkin hizmetin sunulması, personelin ihtiyaç ve güvenliğinin korunması açısından eğitimin önemine değinerek katılım sağlayan personellere ve eğitimcilere özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Eğitimin sonunda kursiyerler iki gruba ayrılarak masa başı tatbikat ile deprem senaryosu üzerinden Afet ve Acil Durumunda yapılması gerekenler uygulamalı şekilde gösterildi.

Eğitim katılımcılara sertifika verilmesi ile sona erdi.