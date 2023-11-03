Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtilerek, 2022 ve 2023 yılı Ekim ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili veriler paylaşıldı.

Valilik açıklamasına göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 2022 yılı Ekim ayında 112 operasyonda, narkotik suçlardan toplam 183 şahsa işlem yapıldı. 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şahıs tutuklandı. Suç unsuru olarak, 10,01 gram bonzai, 208,73 gram esrar, 302,78 gram metamfetamin, 0,89 gram skunk, 9 bin 505 adet sentetik ecza hap ve 18 adet ecstasy hap ele geçirildi.

2023 Ekim ayında il sınırları içerisinde meydana gelen narkotik olayları ile ilgili olarak 156 operasyonda toplam 265 şahsa işlem yapıldı. 11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 29 şahıs tutuklandı. Suç unsuru olarak, 229,43 gram bonzai, bin 327,92 gram esrar, 2 bin 840 ml. likit esrar, 3 bin 140,44 gram metamfetamin, 17 bin 124,9 gram skunk, 428,47 gram kokain, 2 bin 902 adet sentetik ecza ve 73 adet ecstasy hap ele geçirildi.