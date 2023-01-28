Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda vatani görevlerini yapmakta olan 2022 4-C tertip erler için yemin töreni düzenlendi.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda vatani görevlerini yapmakta olan 2022 4-C tertip erler için yemin töreni düzenlendi.

2022’ye 4-C tertip yükümlü 884 er, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü tarafından verildi.

Yemin törenine; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.