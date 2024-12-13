AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, il genelinde gerçekleştirilecek arazi toplulaştırma çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada; Türkiye genelinde arazi toplulaştırmada ön sıralarda yer alan Kütahya’nın, yeni projelerle bu alandaki başarısını bir adım daha ileri taşıyacağını belirtti.

Başkan Önsay, Köprüören ve Kızılcaören merkezli iki büyük projeyle toplam 26 köyde 20 bin hektar tarım arazisinin toplulaştırılacağını ifade etti. Bu çalışmalarla, aynı emek ve maliyetle en az iki kat verim artışı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıca, çeşitli nedenlerle ekilemeyen arazilerin de sisteme dahil edileceğini belirten Önsay, bu sayede ekili tarım arazilerinin yüzde 10’dan fazla artış göstereceğini kaydetti.

Arazi toplulaştırma projeleriyle ilgili süreç ve yol haritası, İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura, İl Genel Meclis üyeleri Esra Özbek Balcı ve Muhterem Kılıç, Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal ve 26 köy muhtarı katıldı. Başkan Önsay, projelerin detaylarını muhtarlarla istişare ettiklerini belirtti.

Arazi toplulaştırmanın tarım sektörüne büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Önsay, çalışmaların kısa sürede tamamlanması için gerekli adımların atılacağını söyledi.