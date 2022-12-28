Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından 2 yılda, 3 bin 104 kişiye evlilik eğitimi verildi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından 2 yılda, 3 bin 104 kişiye evlilik eğitimi verildi.

İyi bir başlangıç yapabilmeleri için yeni evlenecek çiftlerin yalnız bırakmadığına vurgu yapılan Valilik açıklamasında,” Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi çerçevesinde Valilik himayesinde İl Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirilen Evlilik Öncesi Danışmanlık ve Eğitim Programı çerçevesinde psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından 2 yılda, 3 bin 104 kişiye eğitim verildi” denildi.