Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişinin üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramada, 118,7 gram metamfetamin ve 26 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Narkotik köpeği ’Thor’un aracın ön kapı kısmında gizlenen uyuşturucuyu bulma anı kameraya işte böyle yansıdı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışma neticesinde ilimize uyuşturucu madde getirecekleri yönünde bilgiler elde edilen M.A ve O.A isimli şahısların bulunduğu araç Eskişehir yolu girişi üzerinde durdurulmuş, araç içerisinde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalar neticesinde, 3 parça halinde toplam 118,7 gram metamfetamin ve 26 adet ecstasy hap ele geçirildi" denildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yasal işlem başlatıldı.