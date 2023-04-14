Kütahya’da 1975 model Anadol marka otomobil, mezatta satıldı. Kütahya’nın tarihi konaklarıyla ünlü Germiyan Sokağı’ndaki Lazer Konağı’nda düzenlenen mezatlar kıran kıran geçen pazarlıklara sahne oluyor.

1975 model Anadol marka otomobil, 105 bin TL’ye satıldı.

Konak işletmecisi Tuncay Sakarlıoğlu, yaptığı açıklamada, "Konağımızda birçok değerli eşya düzenlediğimiz mezatta yeni sahiplerini buluyor. Son olarak 1975 model Anadol marka otomobil Antalya’nın Alanya ilçesinde bir beyefendi tarafından satın alındı. Böylece, mezatta ilk defa bir araç sahibini bulmuş oldu" dedi.

Konağın diğer işletmecisi Yasir Demir ise, mezatta satılan 48 yaşındaki Anadol marka otomobilin yeni sahibine ulaştırıldığını dile getirdi.