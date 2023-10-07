Kütahya Dumlupınar Üniveristesi tarafından merhum Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu’nun vefatının 7. yıl dönümünde, ’1920’den 2023’e Ahmet Yakuoğlu’ isimli panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın yaptığı panele Kütahya İl Kültür ve Turizm Eski Müdürü Ahmet Yıldız, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar ve Ressam Adil Özkan konuşmacı olarak katıldı.

Panelde konuşan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Ahmet Yakupoğlu yaşadığımız asrın çok yönlü sanatkârlarından birisidir. Kütahya’nın bir değeridir. Germiyanlı olan atalarının sanat ve kültürle yoğurduğu Kütahya’da yetişen derviştir, erendir" dedi.

Kızıltoprak, "Üstatlarının el verdiği her sanat dalıyla ilgilenmiştir ve kendisini çok iyi yetiştirmiştir. İyi bir eğitim almasına rağmen kendisini öne çıkarmamıştır. Yakupoğlu, Kütahya’dır. Yakupoğlu bilinmeden Kütahya bilinemez, anlaşılamaz. O büyük usta Kütahya’nın tabiatını, mekânlarını, insanlarını, çeşmelerini, camilerini, kadim Türk evlerini resmetmiştir. Kendisi adeta Kütahya’nın gölgesidir. Bu büyük sanatçı Kütahya’nın Türkiye’de önemli bir şehir olduğunu bize öğretti. Kütahya’yı hayatının merkezi yaptı. Yakupoğlu’nun fırçasında şehrimizin renkleri resmedilir. Kütahya’nın ve İstanbul’un kadim tarihi eserlerini belgeleyen büyük bir muhafızdır. Bugün temsil ettiğim üniversitenin Yakupoğlu’nun doğduğu evi müze haline getirmesi ve onu bugün şehrimizle buluşturması benim için bir onurdur" diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, Ahmet Yakupoğlu’nun tablolarının her birinin ruhunun olduğunu dile getirdi.

Panelistlerden Ressam Adil Özkan ise, öğrencisi olduğu Ahmet Yakupoğlu ile hatırlarından söz etti.