19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, kurtuluşun şehri Kütahya’da gururla kutlandı.

Vali Vekili Mustafa Güney, Dumlupınar Spor Salonu’nda düzenlenen törende gençlerin ve vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Bayram coşkusunun doyasıya yaşandığı kutlama töreninde; Tugay Bandosu, şiirler, halk oyunu gösterileri ve sporcuların gösterileri katılanların büyük beğenisini topladı.

Gençlik Haftası çerçevesinde düzenlenen “Gençlik Koşusu’nda” dereceye giren başarılı sporcuların ödülleri, Vali Vekili Mustafa Güney, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun tarafından verildi.