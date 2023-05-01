Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yaptıkları uygulamada, 181 şahıs, 87 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçilerimiz ile birlikte Bahçelievler Mahallesi, istiklal Mahallesi, Meydan Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Evliya Çelebi Mahallelerinde 5 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 181 şahıs, 87 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapılmış, 23 ticari taksi kontrol edilmiş, 14 motosikletin sorgusu yapılmış,1 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet kesici alet ele geçirilmiş, 1 şahsa idari işlem tesis edilmiş, 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapılmış,1 şahıstan 9 adet sentetik ecza hap ele geçirilmiş,1 araç sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulanmıştır. Yapılan uygulama çerçevesinde başkaca bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamış olup, denetim ve kontroller devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.