18 gün önce Mustafa Yavuz idaresindeki özel otomobil Hisarcık-Kütahya karayolu Aslanapa ilçesi yol ayrımında aniden önüne çıkan domuza çarpmış, kazada ağır yaralanan Mustafa Yavuz’un oğlu 8 yaşındaki Ahmet Faruk Yavuz, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 18 günlük yaşam savaşını kaybeden 8 yaşındaki Ahmet Faruk Yavuz, Hisarcık ilçesi Hamamköy köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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