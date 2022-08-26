Kütahya’da 18 ayrı suçtan yakalama kaydı ve 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Merkez ilçe Parmakören köyünde jandarma ekiplerince yakalandı.

Kütahya’da 18 ayrı suçtan yakalama kaydı ve 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Merkez ilçe Parmakören köyünde jandarma ekiplerince yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari ve saha çalışmaları sonucu hakkında, hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak olmak üzere 18 ayrı suçtan yakalama kaydı ve 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. (28) isimli şahıs Merkez ilçe Parmakören köyünde yakalandı.

Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.