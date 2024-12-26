Kütahya’nın Menderes Bulvarı’nda faaliyet gösteren 17 esnaf, iskan belgesi olmadığı gerekçesiyle belediye ekiplerinden iş yerlerini kapatma uyarısı aldı. Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan tebligatta, pazar günü dükkanların mühürleneceği bildirildi.

Esnaflar, yıllardır aynı binada iş yaptıklarını belirterek karara tepki gösterdiler. Basın açıklaması yapan esnaflar, belediyenin su, elektrik ve doğalgaz aboneliklerine izin verdiğini, buna rağmen iskân gerekçesiyle mühürleme kararı alındığını belirttiler.

Esnaflar, Kütahya’da belediyeye ait 320 dükkandan 200’ünün de ruhsatsız olduğunu iddia ederek, “Yıllardır burada çalışıyoruz. Bize bir süre tanıyabilirlerdi. Bu tamamen haksızlık. Çözüm üretilmezse biz de gereken yasal yollara başvuracağız” diye konuştu.

Kendilerine yönelik uygulamanın haksız olduğunu savunan esnaflar, “Menderes Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nda en az 60-70 bina aynı durumda. Eğer burayı mühürlerlerse, biz de CİMER üzerinden tüm Kütahya’daki iskânsız binaları ihbar edeceğiz” dedi.