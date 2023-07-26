Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünün bölge uygulamasında 150 şahıs ve 75 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler ile Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 Amir, 6 resmi ekip ve 14 ÇMB personeli ile il merkezi Ok Meydanı Mahallesi, Hisar Bölgesi, İstiklal Mahellesi, Sultanbağı Mahallesi, Bölücek Mahallesi, Gaybiefendi Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Hacıazizler Yolu, Zafertepe Mahallesi Okullar Bölgesi, Cephanelik Bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Bölge uygulamasında, toplam 150 şahıs ve 75 aracın gbt kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 şahıstan 0.45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gürültüye neden olan 6 şahsa gerekli idari işlem yapıldı. 2 adet yoklama kaçağı şahsında gbt sorgusuna takıldığı öğrenilirken, aramalarda 2 adet kesici alet, 1 şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Toplamda 9 şahsa idari işlem yapıldığı belirtildi.