Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri,15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bordür boyama ve levha boyama, toprak tesviyesi, yeni sulama hattı ve çevre düzenlemesi işlemlerini gerçekleştiriyor.

Kütahya Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, mevcut parkların aktif kullanımlarının arttırılmasını amaçlıyor. Bu çerçevede, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan15 Temmuz Şehitler Parkı’nda boyama, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım işlemleri yapılıyor.

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Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında bulunan parklarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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