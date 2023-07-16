Birlik Vakfı Kütahya Şubesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programında, “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Küresel Güçlerin Hedefindeki Türkiye” konulu seminer düzenlendi.

Birlik Vakfı binasında düzenlenen “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Küresel Güçlerin Hedefindeki Türkiye" konulu etkinliğe konuşmacı olarak Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık katıldı.

Prof. Dr. Şahmurat Arık, düzenlenen etkinlikte gençlere, küresel markaların Türkiye üzerindeki oyunlarından, bu oyunların özellikle aile temelinden gelen Türk Aile yapısını nasıl etkilediği, özellikle savaş ve 15 Temmuz darbe girişimi olaylar ile bozamayacağını anlayan küresel yapının aile temelinin nasıl bozulacağı konularında devamlı algı oluşturmaya, özellikle LGBT sloganı ve simgeleri ile Türk Aile yapısını yıpratmaya çalıştıklarını, bu gibi algıların 15 Temmuz’dan daha tehlikeli olacağını ifade etti.

Programda Şahmurat Arık, küreselci markaların Türkiye gençleri üzerinde çalıştıkları ahlak ve kültürel yozlaşlamaları ve reklamlar aracılığı ile uyguladıkları algı yönetimi ve manipülasyon örneklendirmeleri ve bunlara karşı yapılabilecek uygulamaları gençlere sorarak onların fikirlerini aldı.

Program sonunda MTTB İl Başkanı Burhan Algın, Prof. Dr. Şahmurat Arık’a "Eskimez Hatıralar" isimli kitap hediye etti.