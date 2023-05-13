Kütahya’da engellilik oranının yüzde 6,9 olduğu bilgisini veren Vali Ali Çelik, devletin engelli öğrencilerin eğitimlerine destek olmak için 675 özel eğitim okulu, 207 özel eğitim sınıfı, 380 destek eğitim odası, 19 evde eğitim ve 2 bin 52 kaynaştırma eğitimi imkânı sunduğunu açıkladı. Ayrıca, 14 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde toplam 2 bin 484 çocuğun faydalandığını aktardı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programa katılarak özel öğrencileri yalnız bırakmadı. Yoğun katılımın olduğu program Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapıldı.

Programda; Bahattin Çini Özel Eğitim Meslekokulu öğretmen öğrenci korosu, çinikent özel eğitim ilkokulu tebessüm ront gösterisi, çinikent özel eğitim ortaokulu bayrak gösterisi, Kütahya Çölyak ve PKU Metabolik Hastalıklar Derneği glütenle olan imtihan tiyatro gösterisi sundu.

Özel öğrenciler ve aileleriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çelik, programda emeği geçenleri tebrik etti.

“2 bin 484 çocuğumuz hizmet alıyor”

Kütahya’da engellilik oranının yüzde 6,9 olduğu bilgisini veren Vali Çelik, devletin engelli öğrencilerin eğitimlerine destek olmak için 675 özel eğitim okulu, 207 özel eğitim sınıfı, 380 destek eğitim odası, 19 evde eğitim ve 2 bin 52 kaynaştırma eğitimi imkânı sunduğunu açıkladı. Ayrıca, 14 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde toplam 2 bin 484 çocuğun faydalandığını aktardı.

Evde bakım aylığından faydalanan ağır engelli şartı taşıyan 2 bin 950 kişinin yanı sıra 5 özel bakım merkezinde evde bakım merkezinde bedensel, zihinsel ve ruhsal engelli 433 kişiye hizmet verildiğini kaydeden Vali Çelik, 3 bin 159 engelli bireyin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’nden engellilik aylığı aldığı bilgisini paylaştı.

“Bin 476 engelli vatandaş istihdam edildi”

Engellilerin istihdamı ve kamu hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması konusunda devletin sorumluluklarının bilincinde olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, 2023 yılı içerisinde 197 özel işletmede bin 368, kamuda 108 olmak üzere toplam bin 476 engelli vatandaşın istihdam edildiğini söyledi.

87 kamu binasının erişilebilirlik belgesi aldığını kaydeden Vali Çelik, son 20 yılda engelli bireylerin topluma kazandırılması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için ciddi çabaların harcandığını vurguladı.

Kamu görevlileri, dernek temsilcileri ve anne-babalar arasındaki iş birliğinin öneminin altını çizen Vali Çelik, engellerin kaldırılması için hep birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak daha iyi bir gelecek için çalışılması gerektiğini belirtti.

Ailelerin de çocuklarının kendi ayakları üzerinde durması için büyük çaba sarf ettiğini vurgulayan Vali Çelik, ailelere minnet ve şükranlarını sundu.