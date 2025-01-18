Kütahya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, tarihi eser olabileceği değerlendirilen 14 bin 54 adet obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan araştırma ve çalışmalar çerçevesinde, il merkezinde tespit edilen adreste yapılan arama neticesinde, 14 bin 54 adet tarihi eser olabileceği değerlen obje,( Bin 507,15 gram) ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.K., M.A., K.U. ve A.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlem yapıldı.