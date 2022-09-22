Bursa’da Hafızlık Tespit Sınavı’na katılan 12 Kütahya Emir Sultan Kur’an Kursu öğrencinin başarılı olduğu ve ’Hafızlık belgesi’ almaya hak kazandığı bildirildi.

Bursa’da Hafızlık Tespit Sınavı’na katılan 12 Kütahya Emir Sultan Kur’an Kursu öğrencinin başarılı olduğu ve ’Hafızlık belgesi’ almaya hak kazandığı bildirildi.

Kurs yöneticisi Mehmet Oruç, yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığınca 3 dönem Eylül ayı hafızlık sınavına katılan 12 öğrencimizin 12’si de başarılı olmuşlardır. Hafızlık belgesi almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.