Kütahya’da 112 Komuta Kontrol Merkezi genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan başkanlığında Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Emrah Çamköy, Başkan Yardımcısı Ecz. Fırat Yavuz, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Buttan’ın katılımı ile yapılan toplantıda, 2023 yılı ilk altı aylık acil sağlık hizmetleri istatistikleri değerlendirildi. Acil Sağlık Hizmetleri’nin kalitesinin arttırılması, personelin çalışma şartlarının geliştirilmesi, sorun ve ihtiyaçlarına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.