Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 110 öğrenciye "Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesince Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 110 öğrenci, güvenilir gıda, gıda zehirlenmeleri, alışverişte ve kantinde gıda güvenliği ve dikkat edilmesi gerekenler, gıdaların muhafaza şartları, Alo 174 Gıda Hattı, Gıda ve Yem Şubesince yapılan iş ve işlemler ile gıda israfı hakkında bilgilendirildi.