Kütahya’da Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "100. Yıl Bir Kareye Sığar mı?" isimli resim sergisinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Grafik ve Fotoğraf alanı öğrencileri tarafından hazırlanan sergi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet binasının giriş katında Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, okul yöneticileri ve öğrencilerin katılımıyla açıldı. Açılış sonrası sergiyi gezen Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Cumhuriyetin 100 yılını ihtiva eden anlam yüklü mozaik çalışması resimleri ayrı ayrı inceledi.