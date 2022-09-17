Kütahya Belediyesi, daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla başlattığı asfalt serim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kütahya Belediyesi, daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla başlattığı asfalt serim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, planlanan program dahilinde şehrin hemen her noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede İstiklal Mahallesi’nde çalışmalarına başlayan ekipler, Cennet Çeşmesi Sokak, Ahi Evren Sokak ve Kelebek Sokak’ta asfalt serim işlemine başladı. Ana arterler başta olmak üzere şehrin tüm mahallelerindeki cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdüren ekipler, İstiklal Mahallesi’ndeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki üç sokakta mesai harcayacak.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekiplerinin, ihtiyaç duyulan tüm cadde ve sokaklarda asfalt serim, bakım, onarım ve imalat çalışmalarına devam edeceği belirtildi.