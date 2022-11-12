Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Kütahya il geneli 12 ilçe ve 22 lokasyonda düzenlenen törenlerde "Türkiye Yüzyılına Nefes" olmak için 33 hektar sahada 20 bin fidan dikildi.

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Kütahya il geneli 12 ilçe ve 22 lokasyonda düzenlenen törenlerde "Türkiye Yüzyılına Nefes" olmak için 33 hektar sahada 20 bin fidan dikildi.

Fidan dikim etkinlik programı Evliya Çelebi Mahallesinde hazırlanan 3 hektar sahada gerçekleştirildi. Törende 4 bin fidan Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Kütahya Protokolü, Kütahya Orman Bölge ve İşletme Müdürlüğü personeli, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile toprakla buluşturuldu.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil yaptığı açılış konuşmasında, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlamaları çerçevesinde “Türkiye Yüzyılına Nefes” mottosuyla fidanları toprakla buluşturduklarını, yarınlara daha yeşil, daha yaşanabilir, daha güzel bir Kütahya, yemyeşil bir Türkiye bırakmak istediklerini belirti.

Bölge Müdürü Erdal Dingil, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak 11 Kasım 2019 yılında ilk kez kutlanan Milli Ağaçlandırma Gününden bugüne kadar Kütahya’da toplam 11 milyon 481 bin 433 fidanın toprakla buluşturulduğunu, 11 Kasım 2022 yılı Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde ise Kütahya il geneli 12 İlçe, 22 lokasyonda toplam 33 hektar sahada 20 bin fidanın dikileceği bilgisini verdi.

2022 yılında şu ana kadar Kütahya’da, 253 hektar ağaçlandırma, 150 hektar Toprak Muhafaza, 220 hektar Endüstriyel Plantasyon ve 50 hektar Maden Sahası ve 200 hektar Suni Gençleştirme olmak üzere toplam 873 hektar alanda 1 milyon 700 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildiğini belirten Bölge Müdürü Erdal Dingil, 2023 yılındaki hedeflerinin ise 730 hektar alanda 1 milyon 800 bin fidanı toprakla buluşturmak olduğunu dile getirdi.

Fidan dikim etkinliği, Kütahya Orman İşletme Şefi Niyazi Hakan Dinkçi tarafından fidan dikiminin anlatılmasının ardından Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, İl Protokol Üyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü idari kadrosu, çocuklar, gençler ve vatandaşların katılımı ile fidanlar toprakla buluşturuldu.