Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediye birim müdürleri ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, önemli temaslarda bulundu. Ziyaret, iki şehir arasında daha önce imzalanan kardeş şehir protokolünü yeniden canlandırmak ve iş birliği alanlarını genişletmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ile daire başkanlarının katılımı ile düzenlenen istişare toplantısında heyetler bir araya geldi. Toplantıda 2010 yılında imzalanan Kardeş Şehir Protokolü’nün güncellenmesi ve iş birliği alanlarının genişletilmesi konuları ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Görüşmelerde, UNESCO Şehirler Ağı’na zanaat ve halk sanatları alanında dahil olan iki şehrin kültürel ve sosyal ilişkilerinin güçlendirilmesi öncelikli konular arasında yer aldı. Sanat ve zanaatta iş birliklerinin artırılması, akıllı şehircilik projelerinde deneyim paylaşımı, kalite yönetim sistemleri, sosyal tesislerin geliştirilmesi ve marka şehir danışmanlığı gibi konular da masaya yatırıldı.

Toplantı, Kütahya ve Bursa’nın geçmişten gelen güçlü bağlarını geleceğe taşıyacak projelerin hayata geçirilmesi açısından umut verici bir başlangıç olarak değerlendirildi.