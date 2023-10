Kütahya Valisi Musa Işın, Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) düzenlenen söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Ahmet Yakupoğlu Amfisi’nde düzenlenen söyleşiye Vali Musa Işın, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, rektör yardımcıları Prof. Dr. Özer Aydın, Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ve Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Valilik Özel Kalem Müdürü Hüsamettin Aydın, rektör danışmanları, dekanlar ve öğrenciler katıldı.

Vali Musa Işın, "Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşındadır. Geriye dönüp baktığımızda Türkiye’nin son 50 yılı terörle geçmiştir. Terör aramıza kin, nefret ve kan soktu. Bir terör örgütü dış destek almadan bir hafta ayakta kalamaz. Bize düşen bir şey var; 85 milyon kişi olarak kenetleneceğiz, birbirimizi seveceğiz. Bizi içerden birbirimize düşürmedikleri sürece kimse bizi yenemez. Vatanımızın ve devletimizin kıymetini bilelim. Kendimizi iyi yetiştirelim, vatanımıza iyi hizmetler yapalım. Sizler bizleri geçmek zorundasınız. Bizi geçin ki ülkemizi daha ileriye taşıyalım" dedi.

Vali Musa Işın, öğrencilerin ulaşım, barınma, yemek, il bazında projeler gibi konularda merak ettikleri soruları yanıtladı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Arkadaşlarınızla gönülden dostane bir arkadaşlık kurun. Gerçekten sevgiyle ve hoşgörüyle bir okul arkadaşlığı yapmaya çalışın. Arkadaşlarınız maddi manevi her türlü problemlerini bize ulaştırın. Siz gençlerimiz için mutlu bir yaşam ve kaliteli bir eğitim sunmaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık 60 bin öğrencimiz var. Her öğrencimiz sorunu bizim sorumuzdur. Her öğrencimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" diye konuştu.