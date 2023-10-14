Kütahya Valisi Musa Işın, Kadin Vakfı tarafından düzenlenen ’Tarihten Günümüze Ayasofya Çalıştayı’nın açılışına katıldı.

Çalıştayda Ayasofya’nın tarihi, edebi ve mimari yönleri ele alınırken ikinci oturumda ise dini, ilmi ve görsel yönleri konuşuldu.

Ayasofya’nın İstanbul’un fethinin sembolü olduğuna dikkat çeken Vali Işın, "Fatih Sultan Mehmet’in emaneti, İstanbul’un tapusu, fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti ve ferasetiyle yeniden ibadete açıldı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ayasofya’nın ibadete açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çalıştayın hayırlı olmasını dileyen Işın, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.