Kütahya Valisi Musa Işın, Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ’ın yanı sıra Ağrı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Halim Yakut, Alparslan Ortaokulu Müdürü Abdullah Atilla, Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Özkan Aslan ve iş insanı Dinçer Bulut da yer aldı.

Vali Işın, ziyaretçilerine teşekkür ederek, Ağrı’da yaptıkları çalışmalardan övgüyle bahsetti. Kösedağ da Vali Işın’a Ağrı’da görev yaptığı dönemde gerçekleştirdiği projelerden dolayı teşekkür ederek, “İlimizde valilik ve kayyum belediye başkanlığı yaparak eğitimden spora, turizmden sağlığa, tarımdan hayvancılığa bir çok alanda ilimize katkı sağlamıştır. Yeni görevinde de başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Ziyaret sonunda Kösedağ, Vali Işın’a 04 numaralı formasını ve çıkardığı kitapları hediye etti. Vali Işın da Kösedağ ve heyete çeşitli hediyeler verdi.