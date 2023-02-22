Kütahya Ülkü Ocakları Başkanlığı, Adıyaman’a yardım kamyonu gönderdi. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın destekleri ile oluşturulan yardım malzemelerinin, Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi.

Kütahya Ülkü Ocakları Başkanlığı, Adıyaman’a yardım kamyonu gönderdi. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın destekleri ile oluşturulan yardım malzemelerinin, Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi.

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, yaptığı açıklamada, “Maalesef vicdanı nasır tutmuş, damarları çatlamış insan, bir can kurtarabilir miyim diye insanların birbirini ile yarıştığı bölgeye giderek sahip olduklarını alçaklıkları üzülerek gördük. Ancak şu durumlarda ki bu alçaklar sadece birkaç içerikten oluşur. Kimseye güvenmemenizin Türk toplumu insan vücudu gibi bir bütündür. Bir parmak kanasa o kan durana kadar bütün vücut orada seferber olur. Deprem anından itibaren, devletimizin bütün hizmetleri ile deprem bölgesinde bulunmaktadır" dedi.