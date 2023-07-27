Kütahya Valisi Ali Çelik, Türkmen Dağı’ndaki yaban hayatının çeşitliliğini korumak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şubesi tarafından düzenlenen kekliklerin doğaya salınma etkinliğine katıldı.

200 kekliğin Türkmen Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’na salındığını belirten Vali Çelik, toplamda 500 kekliğin bölgeye bırakılacağını söyledi.

Doğal hayatı çeşitlendirmek amacıyla üretilen kekliklerin, doğal yaşam alanlarına bırakıldığını vurgulayan Vali Çelik, geçen sene Dumlupınar’da 1000 kekliğin ve 2006 yılından bugüne toplamda 17 bin kekliğin doğaya bırakıldığını ifade etti.