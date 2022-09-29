Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ile düzenlenen kahvaltıya katılan Belediye Başkanı Alim Işık, “Türkiye’nin en donanımlı ve tecrübeli itfaiye teşkilatıyız. Nerede teknoloji ve yenilik varsa, Kütahya’da olmaya devam ediyor” dedi.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ile düzenlenen kahvaltıya katılan Belediye Başkanı Alim Işık, “Türkiye’nin en donanımlı ve tecrübeli itfaiye teşkilatıyız. Nerede teknoloji ve yenilik varsa, Kütahya’da olmaya devam ediyor” dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ile kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltıya Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse ve Ertuğrul Cevahir ile birlikte İtfaiye Müdürü Ahmet Enes Karadaş da katıldı.

İtfaiyecilerin hayati bir görev üstlendiğini ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “İtfaiye teşkilatı, Osmanlı’dan kalma köklü teşkilatlardan birisidir. Böyle bir teşkilatın üyesi olarak, hemşehrisi olmaktan onur duyduğumuz Kütahya’ya hizmet vermek bizleri çok mutlu ediyor. Türkiye’nin en donanımlı ve tecrübeli teşkilatıyız. Nerede teknoloji ve yenilik varsa Kütahya’da olmaya devam ediyor. Şehrimizi iki alt bölgeye ayırarak, hızlı bir şekilde hizmet verecek alt yapıya kavuşmanın onurunu yaşıyoruz. Zafertepe bölgesine bir itfaiye istasyonu kurmak hayalimdi ve bunu gerçekleştirdik. Valilikte 112 Acil Servis temsilcileriyle yapılan toplantıda, en kısa sürede gelen çağrılara yanıt veren ve gereğini yapan teşkilat, Kütahya Belediyesi İtfaiye Teşkilatı oldu. Türkiye ortalamasının çok altında, Kütahya’nın da en iyisi. İtfaiye hizmeti anlık bir iş. Vatandaşın zor zamanında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir teşkilat burası. Yaptığınız iş, çok riskli bir iş. Aramızdan ayrılan çok sevdiğimiz arkadaşlarımız oldu. Onları da rahmet ve minnetle anıyorum. Sizlerden istirhamım sağlıklı ve iş güvenliği kurallarına uyarak çalışmanız. Bir kez daha İtfaiye Haftası’nı kutluyorum. Allah bizlere, sağlık ve sıhhatle aziz Türk Milletine hizmet etmeye devam etmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.

Kahvaltıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, “Bölgenin en gelişmiş ve en iyi itfaiye teşkilatı Kütahya’mızda. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Örnek bir belediye olmaktan ve bu kurumun mensubu olmaktan gurur duyuyorum"

Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, itfaiyecilere hayırlı görevler dileyerek, “İtfaiye Haftası kutlu olsun. Sadece Kütahya’da değil tüm Türkiye’de olaylara ilk yetişen sizlersiniz. 3,5 yıldır başkanımızın liderliğinde, belediyemizi kurumsal bir kimlik içerisinde teşkilatlandırmaya çalıştık. Örnek bir belediye olmaktan ve bu kurumun mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

İtfaiye Müdürü Ahmet Enes Karadaş, “Bu sene 308. yılını kutladığımız bir teşkilatız. Türkiye’deki en köklü kurumlar arasında yer alıyoruz. Yerel yönetimler bünyesinde gelişmekte ve kurumsallaşmakta olan bir teşkilatız. Başkanımızın da desteğiyle her geçen gün kurumsallaşmada bir adım ileriye gitmekteyiz. Personel takviyesi, araç takviyesi ve bina takviyeleriyle bölgemizde hatırı sayılır bir konuma ulaşmış durumdayız. Zafertepe istasyonu, kurulduğu günden bugüne, ne kadar isabetli bir karar olduğunu ortaya koyan istatistik verilere sahip. Bize verdiği destek ve katkıları için başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.(EFE-)