Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) ortağı olduğu, Yönetim Kurulu Başkanlığını Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın yaptığı Dumlupınar Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş’nin yapılan genel kurulunda Teknokent’in kayıtlı sermayesi 1 Milyon 250 bin TL’den 20 Milyon daha artırılarak 21 Milyon 250 bin TL’ye yükseltildi.

Genel kurula Prof. Dr. Kazım Uysal’ın yanı sıra diğer ortakları temsilen Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Altıntaş Zafer OSB adına Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve OSB Müdürü Göksel Ilgaz, Kütahya OSB Müdürü Tunahan Ergin, 30 Ağustos OSB Temsilcisi Mustafa Yenipazar, KUTSO Temsilcisi Selman Hatipoğlu, Gediz TSO Temsilcisi Yılmaz Özen, Tavşanlı TSO Temsilcisi Hasan Özyaşar, Simav TSO Temsilcisi Şeref Kazcıoğlu katıldı. Genel kurulda hükümet komiserliğini Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun yaptı. Yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Kazım Uysal’ın açılış konuşması sonrası Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz gündemi okudu ve Teknokent ile ilgili yeni bilgiler verdi. Genel kurulda, Teknokent’in kayıtlı sermayesi 1Milyon 250 bin TL’den 20 Milyon daha artırılarak 21 Milyon 250 TL’ye yükseltildi.

Yüzde 100 doluluk ile 54 şirket ve 100’den fazla proje ile çalışmalarına devam eden Teknokent’in ikinci bina inşaatının aralık sonu itibariyle bitirilip yeni girişimcileri kabule başlayacağı ifade edildi. Sermaye yapısı güçlü, mali durumu dinamik olarak bölgenin parlayan yıldızı haline gelen Teknokent yeni fikirler ve girişimcileriyle teknoloji üretmeye devam ediyor.