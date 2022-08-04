Kütahya Tasarım Teknokent Yönetim Kurulu, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası’nın daveti üzerine Ağustos ayı toplantısını DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirdi.

Kütahya Tasarım Teknokent Yönetim Kurulu, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası’nın daveti üzerine Ağustos ayı toplantısını DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirdi.

Toplantıya Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Öncel, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Özyaşar, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İl Özel İdaresi Sekreteri Murat Koyak, Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Kavasoğlu, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Mustafa Ercire, Öğr. Gör. Melahat Aydıner, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yenipazar, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yrd. Yılmaz Özen ve Süngü Yapı ve İnş. Sahibi Mahfuz Süngü katıldı.

Kütahya Teknokent Yönetim Kurulu üyelerini Gediz’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Akçadurak, “Bu ay toplantılarını Gediz’de yaparak, değerli bilgilerini alma fırsatını bulduğumuz Kütahya Teknokent Yönetim Kurulu Üyelerini Gediz’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Yapılan toplantı sonunda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine bölgemizin en büyük yatırımlarından olan Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü hakkında bilgiler aktardık. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.