Kütahya Teknokent girişimcisi Doruk Cengiz, Çin takımlarından olan China Dragons’a takımına transfer oldu.

Kütahya Teknokent girişimcisi Doruk Cengiz, Çin takımlarından olan China Dragons’a takımına transfer oldu.

2020 yılında 10 yaşındayken Kütahya Teknokent girişimcisi olan Fvp Drone Yarışmacısı Doruk Cengiz dünyaya açılıyor. 9 yaşındayken babası Dr. Halim Cengiz’in desteğiyle drone’lara merak salan Doruk, önce oyun olarak gördüğü drone’ları şimdi kendi tasarlıyor, toparlıyor ve yarışıyor. Türkiye 3.’sü ve Dünya 20.cisi olan Doruk Cengiz dünyanın en büyük drone takımlarından China Dragons’tan teklif aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Drone yarış sporunu bir Dünya sporu haline getiren DCL ( Drone Champions League) geniş medyası ve dünyanın en iyi pilotları ile göz alıcı mekanlarda çekici canlı ve sanal etkinlikleri düzenliyor. Sanal gerçek paltformlarda dünyanın en iyi drone pilotları bu etkinlikte yerini alabilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Çin’den Amerika’ ya tüm dünyanın en iyi pilotlarının kıyasıya yarıştığı DCL yani Drone Şampiyonlar Ligi birçok ülke için tam bir prestij yarışı haline geldi. Sadece dünyanın en iyi pilotlarının seçildiği bu organizasyona ülkemizden Doruk Cengiz’in dünyanın en iyi takımlarından biri olan Çin China Dragons takımına davet edilmesi Kütahya ve Teknokentimiz için büyük bir gurur. Geçtiğimiz günlerde kontratını imzalayan Doruk önümüzdeki sezon Dünya Drone Şampiyonlar Liginde China Dragons adına yarışacak. Kendisini kutluyor başarılarının devamını diliyoruz” denildi.