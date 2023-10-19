Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Hakkari Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından "Maliye Söyleşileri-1 çerçevesinde düzenlenen "Metaverse ve Şehir" konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.

Programa konuşmacı olarak katılan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ise son yıllarda gelişme gösteren bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte giderek önem kazanan Metaverse konusunu ele alarak konunun şehir ile bağlantısına değindi. Prof. Dr. Öz, konuşmasının devamında Hakkâri Üniversitesi’nin Hakkâri ilinde bir Teknoloji Transfer Ofisinin kurulması durumunda bunun teknokente dönüştürülmesine nasıl öncülük edebileceğine dair katılımcıları bilgilendirdi.

Hakkâri Valisi Ali Çelik, Prof. Dr. Ersan Öz’e programa katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Vali Ali Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,” “Metaverse ve Şehir” konulu söyleşisiyle bizlere yeni ufuklar açan Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz’e değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için teşekkür ederim. Kendisini Hakkâri’mizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Üniversitemizin dijital dönüşümün bir parçası olması için üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerine yer verdi.