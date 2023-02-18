Alınan bilgiye göre, E.B. yönetimindeki 43 ACM 511 plakalı otomobil, seyir halindeyken yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan E.E. yaralandı.

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