Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, İzmir Kaya Thermal Convention Center da yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Teknokentler başarı endeksi de açıklandı. Bazı üniversitelerin rektörleri, tüm Teknokent yöneticileri, Ar-Ge Tasarım Merkezi Müdürlerinden oluşan yaklaşık bin kişilik salonda, Teknokentler 2021 yılı endeksi açıklandı.

Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, İzmir Kaya Thermal Convention Center da yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Teknokentler başarı endeksi de açıklandı. Bazı üniversitelerin rektörleri, tüm Teknokent yöneticileri, Ar-Ge Tasarım Merkezi Müdürlerinden oluşan yaklaşık bin kişilik salonda, Teknokentler 2021 yılı endeksi açıklandı.

Türkiye’de 4691 sayılı kanuna göre kurulu 81 fiili, 15 altyapı çalışmaları devam eden olmak üzere toplam 96 Teknokent bulunduğu belirtildi. İki yıl önce kapatılmasına ramak kalan, sonuncu sırada olan Kütahya Tasarım Teknokent geçen yıl 2020 istatistiklerinde 60. sıraya yükselmişti, bugün açıklanan 2021 istatistiklerinde 5 sıra daha yükselerek 55. sıraya yerleşti.

Toplantı ve açıklanan verilere dair izlenimlerini paylaşan Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, “Çok faydalı ve coşkulu bir buluşma oldu, zirveye biraz daha yaklaştık, artık kurumsal ve nitelikli projelere imza atan bir teknokentiz. Yeni binamızla birlikte kapasitemiz yüzde 150 olacak, 2022 verilerimizle çok daha iyi noktaya geleceğimizi şimdiden söyleyebiliriz, inşallah önce ilk 30 a sonra yeni binamızın getirdiği kapasiteyle ilk 10 a gireceğiz, bu süreçte her daim yanımızda olan Sayın Valimize, hem Rektörümüz hem Yönetim Kurulu Başkanımız olan Prof. Dr. Kazım Uysal hocamıza, yönetim kurulu üyelerimiz, Teknokent çalışma arkadaşlarımız ve kıymetli girişimcilerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz” diye konuştu.