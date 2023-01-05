Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında sermaye artırımına gidildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında sermaye artırımına gidildi.

İki yıl içinde Türkiye sonunculuğundan 55. sıraya yükselen Teknokent’in 2022 yılı istatistiklerine göre ise Ar-Ge gelirleri yüzde 15 bin arttı. Yaklaşık 80 Milyon liraya mal olacak yeni binasının kaba inşaatı bitmek üzere olan Teknokent, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun da onayıyla Bilkent Cyberpark ile 1601 Bigg projesinde işbirliğine gitti. Yakın zamanda Avrupa ülkelerinden birinde yer alan bir Teknokent ile de işbirliği görüşmesi yapacak olan Teknokent’in sermayesi toplantıda, 1 Milyon 250 bin TL’den, 21 Milyon 250 bin TL’ye çıkarılma kararı oybirliği ile alındı.

Başta Vali Ali Çelik ve Rektör Kazım Uysal olmak üzere tüm Kütahya’nın desteğini arkasına alan Teknokent’te şu an yüzde 100 doluluk ile çalışıldığı, projesi onaylanmış 7 şirketin Teknokent’e girmek için sıra beklediği belirtildi.