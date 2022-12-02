Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Işık, Kültür Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan’ı makamında ağırladı. Kütahya’nın tarihi ve kültürel geçmişi zengin bir il olduğunu dile getiren Daire Başkanı Arıkan, Kütahya’da olmaktan ve Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın kendisini misafir etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan ziyaret için teşekkür eden Başkan Işık, belediye olarak kültürel miras ögelerine gereken değeri vererek çalışmalarını projelendirdiklerini ifade etti ve bakanlığın kendilerine sağladığı imkan ve destekler için Daire Başkanı Sanem Arıkan’a teşekkürlerini iletti.