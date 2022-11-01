Renkli etkinliklerin yer aldığı fuarda, Gediz Belediyesi Mehter Takımı konseri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Ziyaretçiler tarafından Gediz Belediyesi standının yoğun ilgi gördüğü fuarda, Gediz’in tarih, kültür ve turizm zenginliklerini tanıtarak, ilçenin yöresel lezzetleri ikram edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın Gediz standını ziyaretinde, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan eşlik etti.

Kütahya Tanıtım Günleri fuar sürecinde; AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Kütahya Valisi Ali Çelik, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Merkez ve İlçe Belediye Başkanları, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu tarafından organize edilen “Kütahya Tanıtım Günleri” fuarında Gediz Belediyesi Standını ziyaret etti.

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