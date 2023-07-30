Kütahya Merkez Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi, 2023 YKS sonuçlarına göre ilk 1000’de 4, ilk 5 binde 15, ilk 10 binde 24 ve ilk 50 binde 35 öğrencisiyle büyük bir başarıya imza attı.

Eğitim camiasında yaptığı faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren Kütahya ASE Sosyal Bilimler Lisesi, başarılarını akademik sahada da sürdürdü. Sosyal Bilimler Lisesi; 2023 YKS sonuçlarına göre ilk 1000’de 4, ilk 5 binde 15, ilk 10 binde 24 ve ilk 50 binde 35 öğrencisiyle büyük bir başarı elde etti. Eşit ağırlık, sözel ve dil alanında elde edilen başarılar, SBL ailesinde sevinçle karşılandı.

Başarının hiçbir zaman tesadüfle izah edilemeyeceği ifade eden Okul Müdürü Ahmet İren, “Okulumuz bünyesinde eğitim gören her öğrenci, bizlere aileleri tarafından emanet edilmiş, geleceğin Türkiye’sine yön vermeye aday kıymetli bireylerdir. Sosyal Bilimler Lisesi, tüm dinamikleriyle açıldığı günden beri bu sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir. Eğitimin tüm bileşenlerini idrak ederek çıktığımız yolculukta öğrencilerimizi akademik, sosyal, sportif ve kültürel sahalarda en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti ve heyecanını şiar edindik. Elbette bu süreçte mental ve bedensel olarak yoruluyoruz. Nitekim elde ettiğimiz bu güzel sonuçlar, tüm yorgunluğumuzu aldığı gibi bir sonraki eğitim -öğretim sezonu için de bize daha büyük bir sorumluluk yüklüyor. Her yönüyle güçlü bir vizyona sahip okulumuzun yakaladığı bu başarıda emeği olan başta velilerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyor; geleceğin inşasına büyük yararlar sağlayacağına inandığım evlatlarımıza üniversite hayatında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.