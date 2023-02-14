Kütahya’nın Simav ilçesinin Demirciköy beldesinde oturan Gülper Tosun, 18 bin liraya sattığı danasının parasını depremzedelere bağışladı.

Kütahya’nın Simav ilçesinin Demirciköy beldesinde oturan Gülper Tosun, 18 bin liraya sattığı danasının parasını depremzedelere bağışladı.

Çok sevdiği danasını 18 bin TL’ye satarak elde ettiği paranın tamamını Demirciköy Belediyesi önderliğinde beldede sürdürülen yardım kampanyası için Belediye Başkan Vekili Uğur Peker’e teslim eden 70 yaşındaki Gülper Tosun, televizyonda izlediği deprem haberlerinden ve Demirciköylü Selçuk ailesinin 4 ferdinin göçük altında kalarak hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu, bu nedenle danasını satarak depremzedelere bağışladığını söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Demirciköy Belediye Başkan Vekili Uğur Peker, "Beldemizin altın kalpli güzel insanı Gülper Tosun teyzemiz kendine yakışır bir hayır işini gerçekleştirerek 18 bin TL’ye sattığı dananın parasının tamamını depremzede kardeşlerimize bağışlamıştır. Allah kendisinden razı olsun, Allah hayrını kabul etsin" dedi.