Kütahya Valisi Ali Çelik ile Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak güzergahlarda incelemelerde bulundu.

Başkan Vekili Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık ile Ertuğrul Cevahir, Belediye tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak için projelendirilen Eken Paşa, Nafia Garaj Yolu ve Ali Candan Caddeleriyle ilgili Vali Ali Çelik’i bilgilendirdi.

Eylül ayında hizmete girmesi planlanan Şehir Hastanesi’ne sorunsuz ulaşımın sağlanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.