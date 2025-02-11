Kütahya Şehir Hastanesi’nde ses ve yutma problemleri yaşayan hastalar için yeni bir poliklinik hizmete girdi.

T2 Blok 00. Kat Kulak Burun Boğaz (KBB) Polikliniği bünyesinde her Pazartesi 13.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Ses ve Yutma Polikliniği, modern tanı ve tedavi yöntemleriyle hastalara çözüm sunacak.

KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Türe, hastanede ses ve yutma hastalıklarının tanı ve tedavisinde videolaringostroboskopik yöntemin başarıyla uygulandığını belirtti. Bu ileri teknoloji sayesinde ses ve yutma problemlerine daha doğru teşhis konularak, etkili tedavi yöntemleri geliştirilebiliyor. Açıklamada, "Ses ve yutma problemi yaşayan hastalar, her Pazartesi günü hizmet veren polikliniğe başvurabilir" denildi.