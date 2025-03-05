Kütahya Şehir Hastanesi’nde özellikli işlemler arasında yer alan periton diyalizi, Diyaliz Ünitesi’nde uygulanmaya devam ediyor.

Böbrek yetmezliği bulunan hastalar için önemli bir tedavi yöntemi olan Periton Diyalizi, gerekli eğitimlerin ardından hastaların kendi diyaliz işlemlerini evde yapabilmesine imkan tanıyor. Bu yöntemde, hastanın karnına yerleştirilen özel bir kateter aracılığıyla diyaliz işlemi gerçekleştiriliyor.

Periton Diyalizi’nin en büyük avantajı, hastaların diyaliz merkezine bağımlı kalmadan günlük aktivitelerine ve sosyal hayatlarına devam edebilmesi. Kütahya Şehir Hastanesi, bu yöntemle hastaların yaşam kalitesini artırmaya yönelik tedavi hizmetlerini sürdürmeye devam edeceği belirtildi.