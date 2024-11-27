Kütahya Şehir Hastanesinde meydana gelebilecek yeni doğan bebek, çocuk kaçırılması veya kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek, çocuk güvenliğini sağlamak amacıyla ilk defa “Pembe Kod” tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Halil İbrahim Şişman başkanlığında, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün ve Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ceylan Özel ve Hastane Kalite Birimi tarafından koordine edildi.

Senaryo gereği hastaneden bebek kaçırma eylemi gerçekleştirilerek Pembe Kod (3333) uygulaması başlatıldı. Güvenlik hizmeti personelleri tarafından tüm giriş, çıkış kapıları ve katlar kapatılarak hastane giriş çıkışları kontrol altına alındı. Teknik servis personelleri tarafından asansör kapıları kontrol altına alınarak, bazı asansörler kontrollü olarak kilitlendi. Bebeğin bulunmasıyla birlikte, Pembe Kod tatbikatı sonlandırıldı.

“Pembe Kod nedir?”

Pembe Kod (3333), hastanede tedavi için bulunan bebek veya çocuk hastayı kaçırma girişiminin veya kaçırma durumunun tespit edilmesi halinde uygulanan acil durum yönetim aracıdır.